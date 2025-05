Saiba por que o Juventude não irá participar da votação na eleição para presidente da CBF

Juventude não concorda com o modo realizado do processo eleitoral.

A eleição do novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) será no próximo domingo (25), às 10h30min, na sede da entidade. O candidato único, com mandato de 2025/2029, será Samir Xaud, da Federação Roraimense de Futebol. O voto remoto será permitido por conta da rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o Juventude não irá participar. O clube é um dos insatisfeitos quanto à condução do pleito na entidade.