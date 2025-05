Saiba o que diz o atacante Ênio sobre a operação do MP que investiga a suspeita do atleta participar de manipulação de resultados

Na manhã desta terça-feira (20), o atacante Ênio, do Juventude, foi alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MPRS). O jogador faz parte de uma investigação sobre um suposto envolvimento em casos de manipulação de resultados para apostas no Brasileirão 2025. Foram cumpridos dois mandados de busca, um na casa do atleta e outro no Estádio Alfredo Jaconi, no armário de uso pessoal do jogador.