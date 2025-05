Saiba como participar dos Jogos Abertos de Bocha Rafa Mundial em Caxias do Sul

Caxias do Sul terá os Jogos Abertos de Bocha Rafa Mundial, na modalidade de trios. A competição será no dia 7 de junho , em diversas canchas da cidade, com sede na S.E.R. Medianeira.

As inscrições estão abertas junto à Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) e poderão ser realizadas até o dia 5 de junho através do telefone (54) 3901-1265, diretamente com secretaria das 8h30min às 16h, com Aléssio Rombaldi (Lelo) no telefone (54)-999197613, ou ainda via e-mail jogosabertos@caxias.rs.gov.br.