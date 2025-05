Saiba como participar da 14ª Caminhada e Corrida da Fé até o Santuário de Caravaggio

A saída de Caxias do Sul (15,2 km) será no Posto SIM - RS 122.

Vem aí a 14ª edição da Caminhada e Corrida da Fé até o Santuário de Caravaggio. Será neste sábado (17). A saída de Caxias do Sul (15,2 km) será no Posto SIM - RS 122, às 7h para caminhantes e às 8h para corredores. O evento é totalmente gratuito e não necessita de inscrição para participar.

Na largada do posto, terá um aquecimento com a Pranadar e acompanhamento da equipe da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL). Além disso, o Clube de Corredores fará o lançamento da Maratona de Caxias do Sul, evento que será no dia 30 de novembro. Em Farroupilha (5,7 km) a saída será do Parque Cinquentenário, às 9h para caminhantes e corredores.