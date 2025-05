Saiba como foi o desempenho das quatro apostas que Claudio Tencati fez no time do Juventude em sua estreia

Gilberto atuou ao lado de Taliari diante do Fluminense. Porthus Junior / Agencia RBS

Em seu primeiro jogo no comando do Juventude, o técnico Claudio Tencati promoveu quatro mudanças na equipe no empate em 1 a 1 com o Fluminense, pela nona rodada do Brasileirão. Gustavo, Reginaldo, Marcos Paulo e Gilberto foram as apostas do treinador em sua estreia no Alfredo Jaconi.

O camisa 1 teve o melhor desempenho do time ao lado do atacante Emerson Batalla, autor do gol alviverde. Ambos receberam nota 7.6 do Sofascore, site especializado em analisar desempenho e trazer estatísticas dos jogos. Gustavo fez seis defesas durante a partida contra os cariocas. Uma delas a que tentou evitar o gol de Hércules, marcado de cabeça, no rebote do goleiro.

Marcos Paulo formou dupla defensiva com Wilker Ángel, sendo o zagueiro que atua pelo lado esquerdo. Mesmo sendo lateral de origem, o jogador tem demonstrado no clube ter melhor rendimento na zaga. O atleta recebeu nota 7 do site, com sete cortes, um arremate defendido, uma falta cometida e ainda ganhou seis dos sete duelos contra o ataque do Tricolor carioca. Contudo, perdeu a posse de bola nove vezes.

Na lateral direita, Reginaldo foi o escolhido por Tencati para a vaga de Ewerthon, que teve um estado gripal durante a semana e teve que ficar no banco de reservas.

— A primeira situação foi em função do Ewerthon ficar ausente dois períodos seguidos, os dois principais. Então, o que a gente decidiu? O Reginaldo treinou os dois principais treinamentos táticos, com a equipe, com a base titular. Confiamos no Reginaldo, sabemos que o Reginaldo pode produzir e já jogou em alto nível e tem condição — avaliou Tencati após o duelo com o Flu.

O camisa 93 ganhou nota 6.6, tendo dois desarmes, apenas um duelo vencido, e ainda não acertou nenhum dos três cruzamentos, perdeu a posse de bola quatro vezes e teve uma finalização pra fora. Foi apenas o décimo jogo do lateral na temporada e ele deixou o campo aos 16 minutos do segundo tempo.

Por fim, a principal surpresa de Tencati no time do Ju no domingo foi a entrada de Gilberto atuando ao lado de Taliari. E curiosamente o camisa 9 foi o que teve o menor desempenho dentre as quatro novidades, com nota 6.3. Gilberto atuou 61 minutos, sem finalizar a gol e com dois chutes bloqueados, um deles pelo próprio Gabriel Taliari. No primeiro tempo, os dois atacantes tiveram dificuldades para não ocupar o mesmo espaço.

— Sabíamos que o Fluminense ia se defender no 4-4-2. Então, tendo dois jogadores em cima da dupla de defesa, um que joga apoiado, que é o Gilberto, e faz muito bem, e o Taliari como o cara da agressividade ao espaço. Combinamos muitos movimentos ali. Não aconteceu por quê? Porque o fluxo de jogo nosso, de construção, de bola no pé, foi pequeno no primeiro tempo. A gente não conseguiu ter a bola no pé pra que pudesse fazer esses movimentos, tanto pro Taliari como pro Gilberto — reiterou Tencati, que disse ainda que os dois atacantes ainda podem jogar juntos:

— Mesmo numa situação com dois atacantes por dentro mexe muito com o sistema defensivo do adversário. O Taliari teve uma chance e o Gilberto teve outra. Podem jogar juntos e a gente pode melhorar.