Saiba a programação para o Dia do Desafio 2025

Ao longo da quarta-feira (28), a Praça Dante Alighieri será um dos pontos centrais da programação. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Dia do Desafio (DDD) 2025 promete movimentar Caxias do Sul com uma série de atividades. O evento sempre é realizado na última quarta-feira de maio com promoção do Sesc. O objetivo é incentivar a população a se movimentar por, pelo menos, quinze minutos ao longo do dia.

A largada simbólica do Dia do Desafio será dada logo à 00h01, do dia 27 para 28 de maio, com um treinão de corrida que marca o início das ações. Ao longo da quarta-feira, a Praça Dante Alighieri será um dos pontos centrais da programação, com atividades das 8h às 15h.

Entre os destaques estão o Desafio de Aventura com tirolesa de 70 metros, circuitos funcionais, desafios de arremesso e chute a gol, orientações de saúde, aferição de pressão arterial, simulações de direção com óculos que simulam embriaguez e muito mais.

Além disso, haverá aulões de ginástica, mobilidade e alongamento. A cerimônia oficial de abertura acontece às 10h, com a presença de autoridades, e incluirá homenagem a atletas locais e o lançamento do projeto de revitalização da pista de skate do Caxias Plaza, além de apresentação do coral do Projeto Maturidade Ativa e da Banda Marcial do Colégio Murialdo.

Diversas escolas de Caxias do Sul participarão do evento com atividades esportivas e lúdicas. O Senac Caxias do Sul, por sua vez, realizará uma gincana com os alunos do Ensino Médio pelos espaços da escola. A comunidade também pode participar através da doação de sangue, em parceria com o hemocentro da cidade.

Na Unidade do Sesc Caxias do Sul, a programação começa às 7h, com desafios abertos à comunidade na academia. O local receberá ainda o Desafio das Esteiras, onde os participantes competem pela maior quilometragem, além de aulões temáticos ao longo do dia. Às 14h, o Projeto Maturidade Ativa promove um bate-papo especial com a atleta Leda Moretti, de 86 anos, seguida de atividade de alongamento e mobilidade.

O comércio local também será envolvido com o Desafio no Comércio, que levará aulas de ginástica laboral a estabelecimentos entre 8h e 17h. Durante o almoço, entre 11h e 14h, o Desafio Circuito Restaurante propõe um minicircuito com escada de agilidade para os clientes que quiserem se desafiar antes da refeição.

No ginásio da unidade, duas ações movimentam o espaço: o Festival de Caçador, com crianças de entidades sociais e do projeto Criar Sesc, às 08h30 e às 14h, e o 13º Torneio de Vôlei Misto, aberto à comunidade e com início às 19h. A programação completa pode ser conferida a seguir.

Em Caxias do Sul, o Dia do Desafio tem o apoio é do SEST/SENAT, SESI, Guarda Municipal, 5º Batalhão de Bombeiro Militar de Caxias do Sul, Brigada Militar, Vízia Ótica, Distribuidora de Combustíveis RodOil e Colégio Murialdo e da Prefeitura Municipal, através das secretarias municipais de Esporte e Lazer, Trânsito, Segurança, Urbanismo e Cultura.

Dia do Desafio - Programação

Praça Dante Alighieri

Horário: 8h às 15h

- Desafio de Aventura com uma tirolesa de 70 metros de comprimento

- Desafios de Arremesso

- Desafio de chute a gol

- Circuito Funcional

- Aulão de Ginástica da Vitalidade, com Sandra Kuwer

- Aulão de alongamento e mobilidade

- Atividade de mecânica para mulheres, com Secretaria de Trânsito

- Orientação Nutricional

- Orientação de higiene bucal

- Educação no trânsito - óculos simulador de embriaguez

- Aferição de Pressão; Teste de acuidade visual.

10h - Cerimônia oficial de abertura do Dia do Desafio com autoridades e homenagem de Honra ao Desporto com atletas da cidade, e lançamento do Projeto de Revitalização da Pista de Skate Caxias Plaza

Unidade do Sesc Caxias do Sul

7h às 21h - Desafios abertos à comunidade

7h às 18h - Desafio das esteiras

7h30 - Aulão temático de funcional no Jardim de Inverno

8h às 17h - Academia liberada para clientes e amigos

8h às 17h - Desafio no Comércio: aulas de ginástica laboral no comércio local

8h às 18h - Desafio Clientes SAC – Tabela de basquete

8h às 18h - Painel Entrada Sesc - Painel “Eu me movimentei!”: mural para registrar atividades do dia

11h às 14h - Desafio Circuito Restaurante

12h15 - Funcional e Jump - aulas simultâneas

14h - Bate-papo Maturidade Ativa: “Nunca é tarde para se desafiar”, com a atleta Leda Moretti

14h - Ginástica sênior - Yoga

15h - Alongamento

19h - Funcional e Jump - aulas simultâneas

19h - 13º Torneio de Vôlei Misto no Ginásio