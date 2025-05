Entre os princípios elencados pela comissão do Conselho Deliberativo para uma negociação está que o patrimônio não pode ser vendido. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O assunto SAF não está encerrado no Juventude. Muito pelo contrário. O interesse da empresa espanhola Five Eleven Capital segue em discussão no Estádio Alfredo Jaconi. Após a reunião do Conselho Delibarativo, realizada no dia 6 de maio, foi criada uma comissão presidida pelo conselheiro Leonardo Tonietto, que, nas últimas semanas, analisou o tema juntos aos demais conselheiros.

A comissão é formada por cinco integrantes: além de Leonardo Tonietto, Igor Tcacenco, Liliana Spiandorello, Flávio Zanettini e Ben Hur Flores foram os escolhidos como representantes do Conselho Deliberativo do clube.

— Essa comissão ficou como responsável de compilar todos os dados e as dúvidas que os conselheiros tinham para fazer um material. Foi feito um material muito bem embasado para ser apresentado posteriormente para esses cinco integrantes do Conselho de Administração que estão tocando esse assunto SAF efetivamente. Então, basicamente, esse foi o motivo da criação dessa comissão, de fazer uma espécie de intermediação entre os conselheiros e a comissão, pois percebemos que havia muitas dúvidas — comentou Leonardo Tonietto, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Com essa função de intermediar o diálogo entre o Conselho Deliberativo e o Conselho de Administração do Juventude, responsável pela condução das tratativas com a Five Eleven, a comissão definiu algumas premissas que serão repassadas aos responsáveis pelas negociações.

— Recebemos mais de 60 perguntas. Muitos questionamentos se entrelaçavam. Então, esse foi o motivo pelo qual a comissão acabou optando por estudar muito bem essas dúvidas e criar uma série de premissas que, não necessariamente vão precisar ser utilizadas para essa negociação que porventura esteja em andamento. Chegamos a um denominador comum em 10 premissas fundamentais e temos dezenas de questionamentos, os quais certamente vão ser respondidos numa próxima reunião de conselho que vai ser agendada — explicou Tonietto.

Entre os princípios elencados pela comissão do Conselho Deliberativo para uma negociação foi praticamente unânime que o patrimônio não pode ser vendido, nem a identidade ser modificada. Além disso, o clube deve receber um aporte financeiro, e deve ter uma proteção às categorias de base.

— Evidente que, detalhadamente, só no momento que houver um pré-contrato ou uma intenção realmente de que seja feita alguma negociação e esteja no papel devidamente assinado por aquele que entender necessário, o investidor. Enfim, para que seja analisada realmente as cláusulas contratuais, mas aí sinceramente são detalhes que não é em uma semana, em um mês que vão finalizar. Com certeza, é questão de muito tempo para se chegar a um modelo correto para aquilo que o Juventude quer de um investidor, e não o que o investidor quer do Juventude — disse Tonietto, que finalizou com outras dúvidas levantadas pelos conselheiros:

— Os questionamentos são diversos em relação ao tipo societário, quem é a Five Eleven, quanto tempo ela tem de história, quais são os seus integrantes, qual é a expertise que essa empresa tem para gerir um clube de futebol. Então, de fato, tem muitos questionamentos que o pessoal que está à frente vai ter dúvidas a serem sanadas aos conselheiros.

Juventude e Five Eleven

As tratativas entre o Juventude e a Five Eleven Capital para a possível transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) se estendem desde o final do ano passado. Contudo, a divulgação de detalhes da negociação nos últimos meses impulsionou as discussões junto aos conselheiros, motivada por diversas incertezas.

A proposta original da Five Eleven era de aquisição total, mas as conversas com a cúpula do clube evoluíram para um novo modelo de parceria. Neste formato, a SAF Juventude teria o investidor adquirindo 90% da associação, enquanto os 10% restantes permaneceriam com o clube, que também receberia pagamentos anuais de royalties, além de um montante de saída (cash-out).

A oferta da Five Eleven Capital para a compra dos 90% é de R$ 400 milhões. Um acordo por tempo indeterminado está descartado, sendo a intenção inicial um contrato com duração de 10 anos.