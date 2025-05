Brasileirão 2025 Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

"Sabíamos que não estávamos dando o nosso 100%", admite volante do Juventude

Caíque comentou ainda mudança de postura da equipe com a troca no comando técnico e o incômodo do grupo com a zona de rebaixamento

