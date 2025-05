Recuperado de lesão, zagueiro vira opção para o Juventude na sequência do Brasileirão

Cipriano em treinamento no CT do Juventude. Fernando Alves / Juventude

O zagueiro Cipriano está recuperado de um estiramento muscular no posterior da coxa e retornou aos treinos no Juventude. Com isso, o jogador vira opção para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Cipriano, 22 anos, foi contratado no início do ano, junto ao Apoel, do Chipre. Formado nas categorias de base do Fluminense, em 2023, foi emprestado até o final da temporada para o Bragantino. Entretanto, entrou em campo apenas uma vez, na vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, pelo Brasileirão.

No ano seguinte, foi emprestado pelo Flu para o Apoel. Na metade do ano, o clube cipriota fez a opção de compra e adquiriu o atleta. Neste ano, pelo Juventude, realizou quatro partidas. A última no dia 12 de fevereiro, no empate em 1 a 1 com o Avenida, pelo Gauchão.