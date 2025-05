Quem volta e quem está fora no Juventude para a estreia de Claudio Tencati

Nenê se recuperou de uma lesão na panturrilha. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude busca um recomeço dentro do Brasileirão 2025 neste domingo (18), diante do Fluminense, no Alfredo Jaconi. O duelo da nona rodada marcará a estreia de Claudio Tencati na casamata.

E com o novo treinador, chega a esperança alviverde de reagir na tabela de classificação. Atualmente, o clube é o 18º colocado e não vence há cinco jogos.

E para iniciar uma nova fase na competição, o técnico poderá contar com o retorno de alguns jogadores que estavam no Departamento Médico. O primeiro deles é o meia Nenê. O atleta de 43 anos voltou a treinar na quarta-feira, recuperado de uma lesão na panturrilha.

Mesma situação vivida pelo lateral e zagueiro Marcos Paulo, de volta após não sentir mais um desconforto muscular na coxa que o tirou da goleada para o Fortaleza.

Outro atleta que confirmou sua volta ao elenco é o centroavante Matheus Babi. O jogador teve uma lesão no adutor da coxa esquerda e só tem três partida pelo Verdão.

De volta após quase nove meses com uma lesão ligamentar no joelho, o meia Daniel Peixoto também já treina com o grupo de atletas.

Quem ainda é dúvida ou está fora

Claudio Tencati não tem apenas boas notícias na preparação do time que encara o Fluminense. O treinador ainda aguarda pela recuperação de dois atletas que podem ser titulares. O zagueiro Rodrigo Sam, com desconforto muscular, passou por exames médicos nesta quinta-feira (15) e pode ficar fora do duelo.

Já o meia Jean Carlos não esteve em campo na primeira atividade comandada pelo treinador. No entanto, tem chances de atuar no domingo.

Já o lateral-esquerdo Felipinho ainda está se recuperando de uma lesão muscular na coxa e deve iniciar a transição física em breve.