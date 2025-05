"Precisamos aqui de gente que ajude a remar no barco e não jogar água para dentro", afirma técnico do Caxias sobre saídas de atletas

Técnico comandou treinamento em dois turnos nesta quarta-feira. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

A semana começou com duas saídas no Caxias após a derrota para o São Bernardo, na Série C do Campeonato Brasileiro. Depois do atacante Richard acertar sua rescisão de contrato, o departamento de futebol Grená oficializou a baixa do centroavante Willen Mota. O atleta pediu para deixar o Estádio Centenário logo após o jogo em São Paulo.

Antes da viagem para Sergipe, onde o Caxias enfrenta o Itabaiana, no sábado (24), às 19h30min, o técnico Júnior Rocha falou sobre as duas saídas do elenco e o recado foi bem direto:

— Os dois atletas pediram desligamento, motivos deles, particulares, mas assim, para resumir a história, a gente precisa aqui de gente que ajude a remar no barco e não jogar água para dentro — resumiu o treinador, que comentou se algo afeta o grupo com as baixas:

— Interfere de jeito algum, entradas e saídas são comuns. Nós tivemos uma saída de um treinador e entrada de outro, e eu acho que são experientes o bastante para saber assimilar, absorver. Então, o nosso ambiente aqui sempre foi bom, os atletas cada vez mais comprometidos com o dia a dia.

A quinta-feira (22) do elenco do Caxias será na estrada e pelo ar. Os jogadores e a comissão técnica iniciam o deslocamento para Sergipe pela manhã, quando viajam para Porto Alegre. Na capital gaúcha, a delegação pega o voo para o Nordeste com uma conexão. A expectativa é de chegar no destino no começo da noite.