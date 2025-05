"Pode ocorrer uma mudança pontual ou duas", revela técnico do Juventude sobre a partida com o Bragantino

Treinador esteve no estúdio da Gaúcha Serra para falar do início de trabalho no Verdão. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Claudio Tencati participou do Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra, na quarta-feira (21) para falar de seu início de trabalho no Juventude. O treinador estreou no Verdão no empate em 1 a 1 com o Fluminense, no domingo, pelo Brasileirão 2025.

O próximo desafio será na segunda-feira (26), às 20h, diante do Bragantino, fora de casa. Tencati adiantou que o time será alterado para o duelo válido pela 10ª rodada.

— Eu não sou refém de um sistema. Para alguns jogos teremos uma formação, pra outros uma formação diferente. Jogos em casa nós teremos que pressionar na marcação do adversário, teremos que propor mais jogo. E terão jogos que a gente vai ter que ser mais reativo. Pra que a gente possa estar bem compactado, organizado, não sofrer tanto e também ter alguma estratégia de transição pra surpreender o adversário — definiu o treinador, que ainda adiantou:

— E sim, com certeza, diante do Bragantino, isso já pode ocorrer, uma mudança pontual ou duas, mas ainda a gente está avaliando, mas bem provável que alguma coisa a gente deva fazer diferente.

Uma mudança possivelmente seja o retorno de Ewerthon à lateral direita. O atleta está plenamente recuperado de um estado gripal. Outra alteração pode acontecer na frente. Gabriel Taliari e Gilberto atuaram juntos diante do Fluminense, mas é provável que um dos dois perca a titularidade para a entrada de um meia ou de um atacante, como é o caso de Giovanny.

Sequência na zaga e Nenê

Tencati deu a entender de que manterá a dupla de zaga que atuou diante do Fluminense, com Wilker Ángel e Marcos Paulo. Mas o técnico adiantou que pretende utilizar Abner em algum momento. O defensor perdeu a titularidade na sexta rodada diante do Inter.

— Às vezes, as trocas também repentinas e sequenciadas tiram confiança. Então, esse é o medidor que a gente vai fazer. O Abner é um bom jogador. E é uma das coisas que a gente vai ter que ajustar com ele. Aprender não só a jogar na direita, trabalhar na esquerda porque em algum momento podem jogar o Wilker e o Abner.

Sobre a utilização de Nenê, o treinador alviverde ainda está dosando com o meia o momento ideal para lançá-lo a campo. O que deve acontecer apenas no segundo tempo diante do Bragantino.

— O Bragantino, assim, os primeiros 15, 20, 30 minutos, é muito intenso na sua casa. Se você suportar, equilibra o jogo e pode no transcorrer ou no segundo tempo, ganhar esse jogo fora. E aí implica nessas escalações. Se eu inicio com esse atleta, se ele pode entrar no transcorrer do jogo. Porque, às vezes, o atleta entrando no início, ele pega uma equipe com uma rotação alta. Talvez ele entrando no transcorrer do jogo, que a rotação da equipe está um pouco menor e mais baixa, ele possa entregar mais — finalizou Tencati.