Para seguir vivo nos playoffs do NBB, Caxias Basquete precisa vencer o Flamengo

Chegou a hora. O jogo quatro dos playoffs do NBB virou decisão para o Caxias do Sul Basquete. Nesta sexta-feira (2), às 20h, no Ginásio do Sesi, os comandados do técnico Rodrigo Barbosa precisam vencer o Flamengo e levar o confronto para a última partida no Rio de Janeiro. Se perder, os cariocas abrem 3 a 1 e fecham o duelo.