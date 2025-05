Para espantar o frio e aquecer o torcedor, técnico do Caxias prevê um jogo movimentado diante do Londrina

Quando a bola rolar para Caxias e Londrina, neste sábado (31), às 19h30min, a temperatura estará abaixo dos 10ºC no Estádio Centenário. E para a estratégia do Grená não congelar na oitava rodada da Série C, o técnico Júnior Rocha projeta um jogo movimentado para superar o adversário que está um ponto a sua frente, em terceiro lugar.

— Principalmente por se tratar de a gente estar na nossa casa. Com o apoio do nosso torcedor. Aqui o Caxias sempre foi muito forte. Um confronto direto contra o Londrina, que está em terceiro, e nós em quarto. Não tem por que o torcedor se recusar a vir ao Centenário. Todos os caminhos nos levam ao Centenário.

O frio não é a principal preocupação do treinador grená na sua sexta partida no comando da equipe. Aliás, ele vê que esse fator não irá interferir tanto, pois o adversário também é do sul do país. Se fosse um clube do Nordeste, Rocha admitiu que poderia ter uma vantagem pelo fator local.