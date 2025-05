OUÇA AGORA: Bragantino x Juventude pelo Brasileirão

No último confronto, os clubes empataram em 1 a 1, no Alfredo Jaconi.

Bragantino e Juventude se enfrentam nesta segunda-feira (26), pela 10ª rodada da Série A de 2025. O jogo acontece no Estádio Cícero de Souza Marques, às 20h.

O pré-jornada inicia às 19h, com o Futebol da Gaúcha começando às 19h45min. A narração será de Tiago Nunes, com comentários de Maurício Reolon e reportagens de Rafael Rinaldi. Na central de esportes, Camila Corso.

Em lados opostos na tabela, o Juventude está na vice lanterna, com 8 pontos, enquanto o Bragantino ocupa a quarta colocação, com 17. Claudio Tencati busca sua primeira vitória com o time caxiense.