Os valores e bastidores da negociação do Juventude para a venda de Abner ao Botafogo

Abner será atleta do Botafogo a partir de junho. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O zagueiro Abner se tornou o principal ativo do Juventude em 2025. Aos 21 anos, as boas atuações no início do Gauchão — com o ponto de maturidade sendo o clássico Ca-Ju, onde inclusive marcou gol — fizeram o Verdão estender o vínculo do atleta em fevereiro para o final de 2027 com uma boa quantia estimulada em cláusula de venda.

O valor em contrato de R$ 20 milhões foi considerado alto para os padrões do clube que sabia que, dificilmente, o zagueiro seria vendido por esta quantia, mas que dava uma certeza de que mesmo assim, poderia fazer uma boa negociação.

E foi o que aconteceu. Três meses depois, Abner está sendo negociado ao Botafogo por cerca de R$ 14 milhões. E este valor é por 90% dos direitos federativos do jogador. As negociações podem ser finalizadas em breve, uma vez que os cariocas disputarão o Mundial de Clubes da Fifa e ganharam uma nova janela para fazer inscrições de atletas, entre 1º e 10 de junho.

O atleta ainda poderá disputar o Brasileirão pelo Fogão, uma vez que atuou em apenas seis jogos pelo Ju, e, conforme o regulamento de competições da CBF, só não poderia atuar por outra equipe se fizesse a sétima partida.

Curiosamente, o jogador não entra em campo desde a sexta rodada, quando perdeu a titularidade, mas entrou no intervalo no Beira-Rio, na derrota por 3 a 1 para o Inter.

Após a estreia como técnico diante do Fluminense, Claudio Tencati comentou que não utilizou o jovem por opção.

— Então, o Abner, não tem essa questão de número de jogos, não tem nada a ver, ninguém me falou nada (sobre propostas), foi mais opção mesmo.

Depois de três rodadas sem entrar em campo, Abner tinha a expectativa de voltar a atuar nesta segunda-feira (26), diante do Bragantino, uma vez que o venezuelano Wilker Ángel está lesionado. O defensor estava com a delegação alviverde na concentração da equipe em Atibaia, mas foi tirado para finalizar a negociação.

A expectativa do staff do atleta é por fazer um contrato longo — de quatro a cinco anos — com o Botafogo.

O jovem é natural do Rio de Janeiro, passou pela base de Bangu e América-MG, até chegar ao Juventude em 2023. No ano passado, ele recebeu a primeira oportunidade no time principal, sob o comando do técnico Roger Machado. Foram cinco jogos, sendo dois contra o Inter na terceira fase da Copa do Brasil. Abner deixa o Juventude após 15 jogos em 2025, com dois gols e uma assistência.