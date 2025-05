Os três jogadores que podem ganhar espaço no Juventude com a chegada de Claudio Tencati

A vinda de Claudio Tencati ao Juventude pode fazer com que alguns atletas que perderam espaço no time de Fábio Matias recuperem a autoestima e até um lugar entre os titulares.

E o primeiro deles deverá ser o goleiro Gustavo. O jogador perdeu a vaga no time principal para Marcão na partida contra o Atlético-MG, na sétima rodada do Brasileirão. Como o camisa 1 era o titular absoluto na equipe de Tencati no Criciúma, a tendência é de que Gustavo seja novamente o goleiro titular do verdão. Pelo Tigre, com Tencati no comando, Gustavo atuou em 155 partidas entre 2021 e 2024.