Os jogos das equipes da Serra pela segunda rodada da Divisão de Acesso

O pontapé inicial para os representantes da região será dado pelo Glória, que viaja até a região Noroeste do Rio Grande do Sul e enfrenta o União Frederiquense nesta sexta-feira (23), às 19h30min. Os comandados do técnico Leandro Machado buscam a primeira vitória. Na estreia, os dois times ficaram no empate. O Leão da Serra ficou no 0 a 0, em casa, diante do Santa Cruz, e o União no 1 a 1 com o Esportivo, em Bento Gonçalves.