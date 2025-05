Os bastidores da operação do MP e como tem sido a rotina de Ênio no Juventude 

Nos itens pessoais de Ênio foram encontradas apenas peças de uso diário pelo atleta como chuteira, esparadrapos e uma necessaire com creme dental. Grégori Bertó / GABCOM/MPRS/Divulgação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) iniciou nesta terça-feira (20), uma operação para investigar o atacante do Juventude Ênio e outras pessoas suspeitas de envolvimento em casos com manipulação de resultados para apostas no Brasileirão 2025.

Foram cumpridos dois mandados de busca, um na casa do atleta e outro nas dependências do Estádio Alfredo Jaconi e do Centro de Treinamentos do clube, nos armários de uso pessoal do jogador. A ação buscava evidências que possam auxiliar na investigação do caso, como documentos, celulares e pertences pessoais do atleta alviverde.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Pioneiro, no Jaconi e no CT não houve muito o que o grupo de atuação pudesse encontrar que não fossem itens que fazem parte do uniforme e do dia a dia do atacante, como pasta de dente, chuteira, esparadrapos e necessaire.

Desde o retorno à elite nacional, em 2024, os atletas do Verdão passaram a treinar diariamente no CT Alviverde, que dá toda estrutura em termos de gramados, vestiários, academia, refeitório e Departamento Médico. O uso do Estádio Alfredo Jaconi ficou restrito apenas para os jogos da equipe.

Apenas na última sexta-feira (16), o grupo de atletas treinou no estádio, por um pedido do técnico Claudio Tencati, apresentado dois dias antes e que queria fazer um reconhecimento do gramado para a partida diante do Fluminense.

No momento da operação, pela parte da manhã desta terça-feira, Ênio estava em sua residência, em Caxias do Sul, uma vez que o elenco do Juventude ainda estava de folga após o empate em 1 a 1 com o Flu, no domingo (18), pela nona rodada da Série A do Brasileiro. Foram recolhidos celulares e itens pessoais de Ênio e também da esposa do atacante.

Rotina de treinos

Atacante participar de um treinamento no gramado do Alfredo Jaconi. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

Ênio segue treinando normalmente com o grupo de atletas do Juventude, mesmo após a segunda suspeita de participação em manipulação de resultados para apostas, ocorrida na partida diante do Fortaleza, no dia 10 de maio, pela oitava rodada do Brasileirão. O atleta recebeu um cartão amarelo aos 38 minutos do primeiro tempo ao cometer uma falta em Lucas Sasha.

Na estreia do Brasileirão, Ênio também foi apontado em esquema de manipulação para cartão. Ele recebeu um amarelo contra o Vitória, em 4 de abril, aos 36 minutos da etapa inicial, e o sistema detectou o mesmo volume acima do normal para apostas nesse mercado. O jogador chegou a ser afastado do time. Quatro dias depois, foi reintegrado ao grupo.

Depois da segunda suspeita, oficialmente o clube optou por manter o atleta participando da rotina diária de treinos com os demais jogadores do elenco, retirando o atacante da lista de relacionados para a partida com o Fluminense e das próximas rodadas do Brasileirão. O elenco alviverde retornou aos treinos nesta terça-feira, a partir das 15h, no CT do clube.

Pela manhã, através de sua assessoria, o atacante se manifestou afirmando que "segue à disposição das autoridades como um dos principais interessados no total esclarecimento do caso".

Desempenho e situação contratual

Ênio tem 17 jogos na temporada pelo Ju, com dois gols e uma assistência. O desempenho do atacante durante o Gauchão fez com que o clube acertasse a compra de 50% dos direitos do atacante junto ao Amazonas por cerca de R$ 1,2 milhão. Os outros 50% ficaram com os amazonenses.

Em março, o Juventude chegou a recusar uma proposta do Grêmio de compra de 40% do atleta, por um valor superior ao investido pelo Ju.

Ênio tem 24 anos e se destacou pelo Amazonas na Série B do ano passado. Pelo clube de Manaus, disputou 46 jogos ao longo de 2024.

Ele nasceu em Belém-PA e surgiu nas categorias de base do Botafogo. Em 2020, subiu para o time profissional pela primeira vez. No ano seguinte, ganhou mais minutagem, com 25 partidas disputadas. Em 2022, se transferiu para o RWD Molenbeek, da Bélgica. O contrato do atacante com o Ju vai até o final de 2028.