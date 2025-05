"Oportunidade de voltar a ter uma performance à altura do nosso torcedor", afirma técnico do Caxias sobre jogo com Londrina

Volante Vini Guedes se firmou entre os titulares do Caxias. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

O Caxias precisa voltar a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. A gordura da equipe na ponta de cima da tabela acabou. O time caiu para quarto lugar com 12 pontos, e o primeiro rival fora do G-8, o CSA, tem 10.

Diante do Londrina, neste sábado (31), às 19h30min, no Estádio Centenário, o Grená terá a oportunidade de interromper a sequência negativa de duas derrotas. Para o técnico Júnior Rocha, também é a oportunidade de melhorar a performance.

— Uma semana muito boa de treinamento. Corrigir, algumas coisas que a gente deixou a desejar nesses dois jogos fora. Infelizmente, o comportamento e a questão psicológica também. Gostaria muito de ter um estudo mais profundo, sobre por que o atleta não rende fora como rende em casa. Então, amanhã (sábado) a gente tem a oportunidade de voltar a ter uma performance à altura do nosso torcedor — projetou o técnico Júnior Rocha.

Para a partida deste final de semana, o treinador Grená terá apenas um desfalque. Rocha não conta com o centroavante Welder, com lesão no menisco do joelho. E ele ainda ganhou mais duas opções, uma para o meio e outra para o ataque:

— Temos a volta agora do Douglas Skilo e do Mantuan. Mantuan é um segundo volante, meia. Dispensa comentários, passou pela base do Corinthians, vocês conhecem. E que precisa ser mais oportunizado E a questão do Skilo também. Quando a gente chegou aqui, iniciou as duas primeiras partidas como titular no ataque. Acabou o Calyson hoje estando titular na posição. E a disputa ali é muito sadia — declarou Rocha, que deve dar sequência para o centroavante Eduardo Melo:

— O Eduardo tem tido oportunidade. Com o retorno também do Nescau. Então, a gente ganhou mais opções, variações. É o que eu falo pra todos da comissão, da diretoria. Os caras estão aí pra serem utilizados. Eles estão esperando a sua oportunidade. Todos estão treinando igual. Então, pra mim é muito bom ter mais opções.