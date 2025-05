Opção ou possível venda? Saiba por que Abner não tem jogado mais pelo Juventude

Abner tem 15 jogos na temporada, sendo 14 como titular. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O zagueiro Abner se transformou em 2025 na principal joia da base do Juventude utilizada no time principal. O garoto de 21 anos teve destaque na campanha que conduziu a equipe à semifinal do Gauchão 2025. Mas o atleta perdeu espaço depois da queda de rendimento do Alviverde no Brasileirão.

Abner não entra em campo desde a sexta rodada da competição, na derrota por 3 a 1 para o Inter, no Beira-Rio, duelo em que perdeu a titularidade.

A última vez que o defensor foi utilizado desde o início de uma partida foi no empate em 2 a 2 com o Mirassol, pela quinta rodada. O time vinha de um vexame histórico na rodada anterior: 6 a 0 para o Flamengo. Dos seis gols sofridos no Maracanã, três deles foram de cabeça.

Na ocasião, o técnico Fábio Matias tentou estancar o problema defensivo modificando peças e o sistema de jogo, algo que não funcionou. Abner foi um dos sacrificados. E mesmo após a chegada de Claudio Tencati, o jogador não foi utilizado no empate com o Fluminense.

Como o zagueiro entrou em campo seis vezes no Brasileirão, um sétimo jogo eliminaria qualquer chance dele ser negociado para outra equipe que disputa a Série A, conforme prevê o regulamento de competições da CBF. No entanto, isso foi negado pelo técnico alviverde na hora de escalar o time.

— Não, não, foi uma opção, até por conta que o Wilker vinha produzindo e produziu os melhores jogos pelo corredor direito. O Wilker produziu muito pelo corredor direito e o Abner não joga pelo corredor esquerdo. Eu até brinquei com o Abner e ele falou que não joga pelo lado esquerdo, mas que ia melhorar — revelou o técnico Claudio Tencati, que completou:

— Então, o Abner, não tem essa questão de número de jogos, não tem nada a ver, ninguém me falou nada, foi mais opção mesmo.

Após o duelo, o diretor-executivo, Júlio Rondinelli, também confirmou que não há propostas pelo zagueiro e que ele está à disposição para atuar com a camisa alviverde no Brasileirão.

Abner tem 15 jogos na temporada, sendo 14 como titular, com dois gols (um no Ca-Ju pelo Gauchão) e uma assistência. Em fevereiro, o defensor ampliou seu contrato com o Ju até dezembro de 2027.