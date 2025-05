"O Tencati é muito experiente, com longa e vitoriosa trajetória no cenário nacional", diz executivo do Juventude

Cláudio Tencati será o treinador do Juventude. Carlos Insaurriaga / Brasil de Pelotas/Divulgação

Cláudio Tencati será o treinador do Juventude, restando apenas o anúncio oficial do clube. Antes mesmo que isso ocorresse, o diretor-executivo alviverde, Júlio Rondinelli, confirmou a contratação do técnico e os motivos que levaram o Verdão a apostar as suas fichas no profissional que estava disputando a Série B pelo Atlético-GO.

— O Cláudio Tencati é um sujeito muito experiente, com longa e vitoriosa trajetória no cenário nacional. Ele fez uma avaliação preliminar do nosso grupo, até porque ele nos enfrentou no ano passado no mesmo Brasileiro da Série A. Alguns dos nossos atletas já trabalharam com ele e nós visualizamos nele um perfil compatível com os atletas que nós temos — avaliou o dirigente, que ainda completou:

— Nós temos uma equipe muito aguerrida, atletas comprometidos que competem em qualquer sessão de treinamento e tem que estar sempre competindo no Campeonato Brasileiro da Série A para a gente pontuar rodada a rodada.

No Alfredo Jaconi, o goleiro Gustavo e o zagueiro Wilker Ángel são alguns dos atletas que conhecem o trabalho do treinador. Ambos estiveram juntos no Criciúma na temporada passada.

Para contar com Tencati, o Ju ainda desembolsou pouco mais de R$ 100 mil de multa rescisória ao clube de Goiás.

— Um sujeito que declinou ao compromisso que ele tinha no Atlético-GO. E realmente a gente percebeu uma demonstração clara e um interesse evidente dele estar com a gente. Então, foi uma negociação de aproximadamente 24 horas entre o empresário, o Atlético-GO e o próprio treinador — confirmou Rondinelli, que adiantou: