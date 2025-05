O recorde que o Caxias Basquete alcançou no jogo que eliminou o time do NBB

O Ginásio do Sesi se transformou num grande caldeirão para apoiar o Caxias Basquete no jogo 4 dos playoffs diante do Flamengo na sexta-feira (2). O Gambas bateu seu maior número de torcedores em uma partida do Novo Basquete Brasil , quase dobrando o número de pessoas presentes na abertura da fase eliminatória contra o Rubro-Negro: foram 4.015 torcedores que assistiram a derrota por 86 a 63 e a eliminação no torneio.

— A gente tem a comunidade com a gente que é o legal. Então, precisamos ter um olhar mais atento pra isso, pra que a gente possa fazer com que o nosso projeto cresça. No último jogo antes da temporada da pandemia, lá em 2018 no playoff que nós perdemos pro Mogi no Vascão, eram mil pessoas assistindo. Nós estamos em 2025 no Ginásio do Sesi com mais de quatro mil pessoas assistindo um jogo de playoff do Caxias. Ou seja, cresceu, desenvolveu e tem potencial pra mais — lembrou o técnico Rodrigo Barbosa.