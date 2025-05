O que falta para confirmar a maior venda da história do Juventude? Saiba detalhes

Zagueiro Abner realizou 15 jogos nesta temporada pelo Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A negociação do Juventude para vender Abner ao Botafogo está encaminhada. O clube carioca fez uma proposta oficial, nos últimos dias, para contratar o defensor de 21 anos. Essa será a maior transação da história do Verdão, superando Danilo Boza, que foi para o futebol japonês no início do ano.

A proposta do Botafogo por Abner US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 14,1 milhões na cotação atual), referente a 90% dos seus direitos federativos. O Juventude aceitou. Danilo Boza foi negociado com o Urawa Reds por R$ 9 milhões. O Ju ficou com aproximadamente R$ 4 milhões.

Agora, o processo de venda do Abner está na troca da minuta contratual, que é um esboço do contrato que detalha as condições do negócio antes da formalização definitiva. Esse procedimento padrão permite que ambas as partes revisem e discutam os termos do acordo.

No entanto, o principal obstáculo para a conclusão da negociação reside na questão financeira. O Juventude aguarda que o Botafogo apresente garantias de pagamento, um mecanismo que assegura o cumprimento financeiro do acordo. Isso se dá pelo histórico recente do Botafogo.

Em março, o clube carioca chegou a entrou na lista de transfer ban da Fifa, por conta no atraso do pagamento ao Guaraní, do Paraguai, pela compra do meia-atacante Segovinha, contratado em abril de 2023.

No início do ano, o Botafogo voltou a atrasar mais uma parcela da compra do jogador Carlos Alberto junto ao América-MG. O clube havia se comprometido a pagar cinco parcelas de R$ 1,2 milhão, quatro em 2024 e uma em 2025.

Abner possui contrato com o Juventude até o final de 2027, com uma multa rescisória estabelecida em um valor considerado alto (R$ 20 milhões). Embora o clube reconhecesse a dificuldade de vender o atleta por essa quantia, a cláusula visava assegurar uma boa margem para negociação.

O zagueiro disputou seis partidas pelo Juventude no atual Brasileirão. De acordo com o regulamento da CBF, um jogador só fica impedido de atuar por outro clube na mesma competição após completar sete jogos. Para viabilizar a negociação com o Botafogo, o atleta foi retirado da partida contra o Bragantino, mesmo estando concentrado com a delegação em Atibaia.