"O importante é que o Juventude vai crescer na temporada", diz Claudio Tencati, após estreia com empate 

Claudio Tencati estreou no comando do Juventude com empate em 1 a 1. Porthus Junior / Agencia RBS

Não foi dessa vez que o Juventude interrompeu a sequência sem vitórias no Brasileirão. São seis partidas de jejum. Nem mesmo com a estreia do técnico Claudio Tencati, o time alviverde conseguiu vencer. O Ju até saiu na frente, mas sofreu o empate, 1 a 1, diante do Fluminense, neste domingo (18), no Estádio Alfredo Jaconi.

No entanto, o treinador valorizou alguns pontos positivos na atuação alviverde.

— Enfatizar dois pontos positivos. Alguns atletas que vinham com rendimento irregular, já tiveram um rendimento bem positivo. Com as substituições, o time melhorou bastante. Isso é positivo também e alguns resgates. Estancar o problema das derrotas, sofrer gols demais. A bola parada era um fantasma. Não sofremos com a bola parada. O objetivo era vencer, mas não aconteceu — afirmou Tencati, que completou:

— No início do jogo, o Juventude estava bem e consciente. Daqui a pouco o Fluminense tomou conta. Foi um primeiro tempo irregular. No intervalo, fizemos correções na marcação e posicionamentos. A equipe cresceu, igualamos e foi melhor que o Fluminense. Eu esperava que a gente sustasse, após fazer o gol, mas tomamos rápido. Vejo muitas coisas positivas. Estancar esse momento de negatividade era importante.

Claudio Tencati escalou o Juventude com novidades para enfrentar o Fluminense. No ataque, optou por Gilberto e Taliari juntos desde o começo da partida.

— Não só essa como outras formações que a gente possa criar. A gente já sabia que o Fluminense se defendia num 4-4-2. Então ter dois jogadores em cima da defesa, Gilberto e Taliari. Não aconteceu, porque o fluxo de jogo de construção foi pequena no primeiro tempo. Chegaram poucas bolas para eles no primeiro tempo.

O Juventude volta a campo diante do Bragantino, na segunda-feira (26), às 20h, em Bragança Paulista.