Não há mais ingressos para o Desafio Gigantes do Vôlei, em Caxias do Sul 

Evento vai reunir estrelas da modalidade no Sesi. Arte / Divulgação

Neste sábado (17), a partir das 19h, o Ginásio do Sesi recebe o Desafio Gigantes do Vôlei, com mais de 30 atletas da modalidade. Os cinco mil ingressos disponibilizados foram vendidos.

O pedido da organização é de que o público chegue cedo, já que os portões abrem às 16h.

Uma das atrações caxienses está na dupla de irmãos levantadores. Pela primeira vez, Felipe Kreling, o Feijão, e Fernando Kreling, o Cachopa, irão dividir a quadra em Caxias do Sul, sua cidade natal. Ambos estão entre os organizadores do evento.

— O Rio Grande do Sul sempre formou grandes atletas. Os recentes campeões brasileiros sub-19 são prova de que nosso Estado continua produzindo gerações vitoriosas. O que falta é um projeto de alto rendimento que sirva de espelho para esses jovens e para toda a comunidade — destaca Feijão, ex-atleta profissional.

Mais de 10 atletas formados na cidade estarão em quadra em um evento que busca reaproximar Caxias do Sul do vôlei de alto nível.

Os portões abrem às 16h e a primeira partida será entre as equipes sub-19 da Apaavôlei/UCS, de Caxias do Sul e do Vôlei Nova Petrópolis. A programação também conta com uma apresentação do grupo de dança UFA, interação com o mascote Java, distribuição de brindes e ativações de patrocinadores. Às 19h começa o jogo principal, entre RS Olímpico e Gigantes do Vôlei.

Os organizadores do desafio também fizeram ações sociais, arrecadando mais de 1,5 tonelada de alimentos para o Banco de Alimentos de Caxias do Sul. Além disso, acompanhados do mascote Java, atletas que irão participar do evento realizaram uma visita especial a crianças internadas em um hospital patrocinador.

— É sobre esporte, mas também sobre cuidado, presença e comunidade. A emoção de estar com aquelas crianças foi uma das maiores do projeto — declarou Clinty, ex-jogador da UCS e um dos organizadores.