Nadadora do Recreio da Juventude disputa Circuito Paralímpico

A nadadora paralímpica Larissa Rodrigues participa da etapa nacional do Circuito Paralímpico. A competição, que iniciou neste quinta-feira (22), acontece até o próximo sábado (24), em São Paulo.

A atleta do Recreio da Juventude disputa a classe S3, competindo nas provas dos 50m, 100m e 200m livre. Junto da técnica Ana Paula Brandão, a nadadora tem a expectativa de grandes resultados.

— Essa é uma competição de altíssimo nível e muito estratégica, porque pode garantir uma vaga no Mundial. Ela está muito bem preparada e motivada, treinamos bastante para esse momento — destaca a treinadora.

Em abril deste ano, Larissa ganhou destaque na cena internacional, conquistando o bronze nos 50m costas na etapa norte-americana do World Para Swimming.

— Voltar a competir em alto nível no Brasil é sempre especial, ainda mais sabendo o que está em jogo. Quero dar o meu melhor e buscar tempos que me aproximem ainda mais do Mundial — finaliza Larissa.