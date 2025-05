Na estreia de Claudio Tencati, Juventude fica no empate com o Fluminense

Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude acabou com a sequência de derrotas, mas não voltou a vencer na estreia do técnico Claudio Tencati. Neste domingo (18), no Alfredo Jaconi, o time alviverde ficou no 1 a 1 com o Fluminense.

Batalla abriu o placar no começo do segundo tempo, mas Hércules empatou logo na sequência. O Ju segue em 18º lugar com oito pontos. A próxima partida do Verdão será diante do Bragantino, na segunda-feira (26), às 20h, em Bragança Paulista.

Com mudanças na formação titular, com Gustavo, Reginaldo, Marcos Paulo e Gilberto iniciando a partida, o estreante técnico Claudio Tencati queria fazer o Ju recuperar a confiança. E o começo de partida foi com o time da casa tentando impor seu ritmo.

Mas a primeira chegada de perigo foi do Flu. Aos seis minutos, após boa jogada trabalhada pelo lado esquerdo, Martinelli cruzou rasteiro e Arias, na pequena área, chutou mascado e a bola ficou com Gustavo.

Aos 11, Jadson recebeu lançamento longo pelo lado direito e cruzou para Gilberto, que tentou de voleio. A bola acertou Taliari e não foi na direção do gol. Três minutos depois, Serna tentou o chute colocado, mas não acertou a meta.

Aos 17 minutos, nova chance de perigo para o Flu. Everaldo aproveitou-se de uma jogada na meia-lua e finalizou rasteiro de pé esquerdo. O goleiro Gustavo se esticou todo e desviou pra escanteio. No lance seguinte, a bola aérea voltou a atormentar o torcedor jaconero. Após cruzamento para a área e desvio de Everaldo na segunda trave para o meio, Martinelli, atrapalhado por Taliari, cabeceou no travessão. A bola quicou na linha e não entrou.

A partir daí, o jogo ficou mais truncado e sem tantas oportunidades. O Juventude insistia em lançamentos longos e tinha dificuldades na criação. Já o Fluminense só voltou a finalizar aos 39, com Hércules, longe da meta.

Aos 42, Serna fez jogada individual pela esquerda e cruzou para Everaldo, livre, cabecear para fora, na melhor chance da primeira etapa. Aos 45, Fábio errou na saída de bola e Alan Ruschel fez a roubada na intermediária antes de tocar para Taliari. Com o goleiro fora da meta, Thiago Silva bloqueou o chute e evitou o gol.

SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo, os dois times voltaram sem mudanças na formação. E o jogo seguiu truncado e sem grandes oportunidades de gol. Aos nove minutos, após cobrança de escanteio de Alan Ruschel, a zaga afastou parcialmente e Batalla aproveitou o rebote para mandar uma bomba, que ainda desviou em Freytes antes de parar nas redes de Fábio: 1 a 0 Juventude.

Só que a resposta do Flu foi rápida. Aos 12, Hércules antecipou Taliari e tentou a tabela, mas Caíque desviou. A bola ficou limpa para o próprio Hércules invadir a área e finalizar. Gustavo defendeu a primeira, mas no rebote o jogador do Flu empatou de cabeça.

O volante da equipe carioca quase fez o segundo dele na sequência. Em chute de fora da área, a bola passou rente à trave. Na sequência, Claudio Tencati promoveu as duas primeiras mudanças no time, com Ewerthon e Nenê nas vagas de Reginaldo e Gilberto.

Com o camisa 10 chamando o jogo e buscando criar iniciativas ofensivas, o Ju passou a levar mais perigo e ter mais posse de bola, mesmo sem conseguir concluir ao gol. Aos 30 minutos, Nenê cobrou falta pela meia direita e Fábio defendeu.

No minuto seguinte, foi a vez de Giovanny, que entrou na vaga de Mandaca, finalizar para fora. Aos 37 minutos, Taliari insistiu na jogada ofensiva e arrancou em direção ao gol, mas foi derrubado por Samuel Xavier. O lateral do Fluminense foi expulso. Porém, quando a falta estava prestes a ser cobrada, o VAR chamou e anulou a jogada por um toque no braço de Taliari.

Na retomada da partida, Giovanny tabelou com Nenê e quase fez o segundo. A finalização foi desviada pela marcação. Aos 47, mais uma grande jogada individual de Giovanny, que rolou para Nenê finalizar de pé direito, para fora.

Ainda nos acréscimos, Paulo Baya teve a chance para o Flu, mas a finalização parou em Gustavo, que fez a defesa parcial. Mesmo com as iniciativas no fim, o Ju ficou mesmo no empate em casa.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão - 9ª rodada

Juventude 1x1 Fluminense

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude

Gustavo; Reginaldo (Ewerthon, 15/2º), Wilker Ángel, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque (Rodrigo Sam,, Jadson, Mandaca (43/2º) e Batalla; Taliari (Matheus Babi, 43/2º) e Gilberto (Nenê, 15/2º). Técnico: Claudio Tencati

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Ignácio, 44/2º), Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Martinelli (Paulo Baya, 44/2º), Hércules e Nonato (Isaac, 23/2º); Arias, Serna (Rikelme, 23/2º) e Everaldo (Renato Augusto, 32/2º). Técnico: Renato Portaluppi