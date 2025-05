Na distante Itabaiana, em Sergipe, Caxias busca abrir margem de pontos no G-8

Vini Guedes se firmou como titular na equipe do Caxias. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

No interior de Sergipe, o Caxias procura somar os pontos que escaparam em São Paulo, diante do São Bernardo. Com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série C pela frente, o time viajou com antecedência, teve um dia de ambientação e treinou no Nordeste para o duelo deste sábado (24), às 19h30min, contra o Itabaiana, no Estádio Etelvino Mendonça.

O adversário tem o menor investimento da Série C, com R$ 300 mil de folha mensal, e o objetivo da equipe sergipana é permanecer na Terceira Divisão Nacional. O Itabaiana está no Z-4 e enfrenta um momento de fragilidade. Mesmo assim, o volante Vini Guedes prega cuidado no Nordeste:

— Sabemos da importância que é pontuar em casa dentro da competição. Eles estão com esse pensamento, assim como nós sabemos da importância de pontuar fora de casa — declarou o volante.

Nos compromissos contra Figueirense e São Bernardo, o técnico Júnior Rocha manteve o mesmo esquema tático fora de casa. Ele não mudou a formatação das peças, mas a postura nos dois compromissos longe do Centenário foi de resguardo, aproveitando ao máximo quando tivesse a bola para ser certeiro ofensivamente.

— Tentamos manter a mesma postura tanto dentro de casa quanto fora. Sabemos dos jogos bons que fizemos, dos tempos bons que tivemos e procuramos replicar tudo aquilo que foi bom. Devemos consertar aquilo que foi ruim. Como eu mencionei, acredito que no segundo tempo contra o São Bernardo recuamos um pouquinho, trouxemos demais a equipe deles, então precisamos estar espertos para não repetir esse erro contra o Itabaiana — analisou Vini Guedes.

EVOLUÇÃO

O Caxias está em uma ascensão técnica com a chegada de Júnior Rocha. Essa evolução é gradual, aos poucos, mas o time já mostra um padrão e uma nova cara. Apesar de a Série C não ter returno, ainda restam 13 jogos para o fim da primeira fase da Série C e seguir nesta batida, sem queda de rendimento, é um fator determinante para garantir vaga no quadrangular do acesso. Vini Guedes destacou em qual ponto o time mais cresceu com o novo treinador: