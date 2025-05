Mulher encontra mala com R$ 20 mil e documentos que pertenciam ao Veranópolis e devolve ao clube

VEC disputa a Divisão de Acesso de 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Na segunda-feira (12), a direção do Veranópolis teve uma surpresa: uma bolsa com dinheiro e documentos do clube foi perdida.

Albino Marin, tesoureiro do clube, acabou perdendo uma mala com R$ 20 mil e documentos do clube, depois de um jantar da abertura de temporada e apresentação do time de 2025. Ao entrar no táxi, Bino deixou a mala em cima do carro e a esqueceu, seguindo seu caminho.

Por sorte, Maria do Carmo Carissimi estava saindo de um hospital perto e viu a cena. A senhora recuperou o objeto e tentou contato com dono, sem sucesso.

Então, mais uma coincidência. Ao perceber estar sem a mala, Bino passou mal e foi encaminhado ao hospital. Com a divulgação do VEC sobre a mala perdida, Maria foi até ao local onde o tesoureiro estava e a devolveu.