Minirrústica dos Jogos Escolares reúne 1,4 mil pessoas em Caxias do Sul

A Minirrústica e Mini PCD, uma das modalidades mais tradicionais do Programa Esportivo Escolar de Caxias do Sul, aconteceu nesta quarta-feira (14), no Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva, e reuniu 1,4 mil pessoas, entre alunos, atletas e expectadores.

A competição que faz parte do calendário dos Jogos Escolares Professor Luiz Cesar do Santos é organizada pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL).

Cerca de 1,2 mil alunos de 31 escolas das redes pública e privada, competiram nas categorias: PCD, Mini, Mirim, Infantil e Juvenil. Além de alunos, professores e familiares também prestigiaram a competição, somando um público de, aproximadamente, 1,4 mil pessoas.

A Minirrústica dos Jogos Escolares 2025 contou com o apoio do Conselho Municipal do Desporto (CMD), Clube de Corredores, Festa da Uva SA, Sesc, Celso Gomes Gastronomia para Eventos, Samae, SAMU, Secretaria de Trânsito Transportes e Mobilidade e Secretaria de Gestão Urbana.

Os Jogos Escolares Professor Luiz Cesar do Santos, possuem um viés pedagógico, com objetivo de integrar, socializar e formar estudantes. O evento esportivo, que acontece anualmente, já tem 27 anos de atuação, e é um dos maiores do Brasil. Até novembro, alunos de oito a 17 anos de idade, competem em diversas atividades esportivas.



Escolas participantes da Minirrústica e Mini PCD 2025:



Aristides Germani, José Bonifácio, São João Batista, Caminho Rede de Ensino, Santa Maria Goretti, Santa Lúcia, Zélia Rodrigues Furtado, Angelo Francisco Guerra, Senador, Teotônio Vilela, Ester Benvenutti, Cetec, Nova Esperança, Machado de Assis, La Salle Carmo, Américo Ribeiro Mendes, Eng. Dario Granja Sant'anna, Murialdo Caxias, São Vitor, São José, Ítalo João Balen, Angelina Sassi Comandulli, Sete de Setembro, Desvio Rizzo, Efaserra, Manoel P. dos Santos, Pe. Antônio Vieira, Maria Araci Trindade Rojas, Fermino Ferronatto, Luciano Corsetti, João Prataviera, Fioravante Webber e Efaserra

Classificação em cada categoria:



PCD Mirim Masculino

1º Lugar: Lucas Bisol dos Reis - Sete de Setembro (00:02:30)

2º Lugar: Marcos Carvalho Joaquim - Fioravante Webber (00:02:31)

3º Lugar: Mateus de Carvalho Joaquim - Fioravante Webber (00:02:31)



PCD Mirim Feminino

1º Lugar: Nicole Ferreira Gentilini - São José (00:02:18)

2º Lugar: Laís Atkinson Tedesco - São José (00:02:19)

3º Lugar: Martina de Castilhos - Nova Esperança (00:03:35)



PCD Infantil Masculino

1º Lugar: Hector Vinícius Cardoso da Silveira - Ítalo João Balen (00:01:43)

2º Lugar: Pedro de Brito de Oliveira - La Salle Carmo (00:01:51)

3º Lugar: Arthur Strassburger Finatto -

Desvio Rizzo (00:01:55)



PCD Infantil Feminino

1º Lugar: Estér Schwarzbold Fontana - São Vitor (00:02:46)

2º Lugar: Emanuelle Figueiredo da Cunha - Padre Antonio Vieira (00:03:19)

3º Lugar: Isabele H. Silva - João Prataviera

(00:03:55)



PCD Juvenil Masculino

1º Lugar: José Gonem Grossi - La Salle Carmo (00:01:43)

2º Lugar: Valentin Lairihoy Rocca - São José (00:01:57)

3º Lugar: Vitor Gabriel Oliboni Pereira - João Prataviera (00:02:05)



PCD Juvenil Feminino

1º Lugar: Eduarda Notari Bassanesi - La Salle Carmo (00:02:14)

2º Lugar: Gabriela Letícia Bonatto - Sete de Setembro (00:02:16)

3º Lugar: Laura Gonem Grossi - La Salle Carmo (00:02:32)



Mini Masculino

1º Lugar: Valentino Pereto - Sta Maria Goretti (00:03:46)

2º Lugar: Teodoro Oliveira Menegotto Salvador - Sete de Setembro (00:03:48)

3º Lugar: João Vítor Bezzi Tedesco -

La Salle Carmo (00:03:59)

Escola Campeã: La Salle Carmo - 22 pontos



Mini Feminino

1º Lugar: Cecilia Zucco Taschin - Murialdo Caxias (00:05:00)

2º Lugar: Antonia Prebianca - Murialdo Caxias (00:05:05)

3º Lugar: Manuela Dalla Costa Tessaro - São José (00:05:23)

Escola Campeã: Murialdo Caxias - 21 pontos



Mirim Masculino

1º Lugar: João Vitor Tibes da Silva - Machado de Assis (00:05:28)

2º Lugar: Arthur Gilmar Camargo Floriano - Manoel Pereira dos Santos (00:05:33)

3º Lugar: geyson Marques Alves - Machado de Assis (00:05:43)

Escola Campeã: Machado de Assis - 20 pontos



Mirim Feminino

1º Lugar: Isadora Dessanti Borges - São José - (00:05:50)

2º Lugar: Vitória Lauane Lemos Pereira - Angelina Sassi Comandulli (00:05:53)

3º Lugar: Geovana Alice da Rosa da Silva - Sete de Setembro (00:05:56)

Escola Campeã: São José - 10 pontos



Infantil Masculino

1º Lugar: Cristian Borges da Silva - São Vitor (00:12:13)

2º Lugar: Joel Davi da Silva Picoli - Zélia Rodrigues Furtado (00:12:20)

3º Lugar: Tiago Barp Zinani - São João Batista (00:12:47)

Escola Campeã: São Vitor - 24 pontos



Infantil Feminino

1º Lugar: Amanda Machado - Nova Esperança (00:15:22)

2º Lugar: Letícia Stefanello Menezes - La Salle Carmo (00:15:28)

3º Lugar: Valentina Dalalba Gonçalves - La Salle Carmo (00:15:29)

Escola Campeã: La Salle Carmo - 26 pontos



Juvenil Masculino

1º Lugar: Yordeivis Samuel Madera Aguas -

Angelina Sassi Comandulli (00:11:42)

2º Lugar: Miguel Lionço -São João Batista (00:11:45)

3º Lugar: Pietro Rolim Dasilva - Nova Esperança (00:12:20)

Escola Campeã: Machado de Assis - 12 pontos



Juvenil Feminino

1º Lugar: Paola Rigon Polese - La Salle Carmo (00:12:45)

2º Lugar: Pâmela Maria Piola - Efaserra

(00:13:24)

3º Lugar: Isabela Salamon Fabris - São José (00:15:37)

Escola Campeã: São José - 27 pontos