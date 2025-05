Marcelo Casanova é vice-campeão por equipes no Mundial Paralímpico de Judô

Técnico Giovani Cruz (E) acompanhou o atleta no campeonato.

No último final de semana, o judoca Marcelo Casanova disputou o Campeonato Mundial Paralímpico de Judô, em Astana, no Cazaquistão. Na disputa por equipes, o gaúcho conquistou a medalha de prata na competição .

Além da conquista coletiva representando o Brasil, o atleta do Recreio da Juventude teve uma boa atuação em sua categoria, alcançando a quinta colocação na disputa individual. Com esse resultado, Marcelo se mantém entre os principais nomes do judô paralímpico internacional.