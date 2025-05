Larissa Rodrigues é bronze nos 200m livre no Circuito Paralímpico 

Larissa garantiu um lugar no pódio e uma medalha de bronze. Porthus Junior / Agencia RBS

A nadadora paralímpica Larissa Rodrigues, do Recreio da Juventude, foi destaque na etapa nacional do Circuito Paralímpico Loterias Caixa, realizada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

A competição, promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), é uma das principais do calendário e funciona como seletiva oficial para o Campeonato Mundial de Natação Paralímpica.

Competindo na classe S3, Larissa participou de duas provas no formato multiclasse, sistema em que atletas de diferentes classes competem juntas, e a classificação final é definida por índices técnicos.

Leia Mais Nadadora do Recreio da Juventude disputa Circuito Paralímpico

Na sexta-feira (23), ela disputou os 50 metros livre, terminando na 13ª colocação geral e em segundo lugar na sua classe, resultado que, apesar do destaque, não configura pódio oficial na competição.

Já no sábado (24), Larissa voltou às piscinas para a prova dos 200 metros livre e conquistou o terceiro lugar geral na classificação multiclasse, garantindo um lugar no pódio e uma medalha de bronze.

— Foi uma competição muito intensa, com alto nível técnico, e estou feliz com meu desempenho. Sair com uma medalha num evento desse porte é muito gratificante — afirmou a atleta.

A técnica Ana Paula Brandão também destacou a evolução de Larissa.

— Ela vem se superando a cada competição. Essa medalha de bronze mostra o quanto ela está preparada para desafios maiores e reforça o trabalho que temos feito nos treinos.