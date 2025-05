Juventude x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão 2025

Duelo ocorre às 16h de domingo (18) em Caxias do Sul. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Juventude e Fluminense tentam a reabilitação no Campeonato Brasileiro neste domingo (18), no Alfredo Jaconi. A partida é válida pela nona rodada inicia às 16h.

O Verdão não vence há cinco rodadas, com quatro derrotas e um empate, e vem de uma goleada para o Fortaleza, por 5 a 0, no Ceará. O resultado derrubou a equipe para a zona de rebaixamento, em 18º lugar da tabela, com sete pontos.

Já os cariocas vêm de uma derrota para o Atlético-MG, por 3 a 2, em Belo Horizonte, e estão em quinto lugar, com 13 pontos.

Prováveis escalações:

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo (Ewerthon), Wilker Ángel, Marcos Paulo (Adriano Martins) e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê (Batalla); Gabriel Taliari e Gilberto. Técnico: Claudio Tencati

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio), Freytes e Gabriel Fuentes; Nonato, Martinelli e Serna; Arias, Baya (Riquelme) e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi

Arbitragem para Juventude x Fluminense

Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leona Carvalho Rocha (trio de Goiás). Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa-DF. VAR: Thiago Duarte Peixoto-SP.

Onde assistir a Juventude x Fluminense

A Rádio Gaúcha abre a transmissão a partir das 15h45min no FM e em GZH. Acompanhe também a Jornada Digital no YouTube de GZH a partir das 15h;

A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão da partida.

Como chegam

O Juventude terá o estreante Claudio Tencati na casamata. E o treinador poderá contar com as voltas de Nenê, Marcos Paulo e Matheus Babi, que estavam no Departamento Médico. Rodrigo Sam, Felipinho e Ênio ficam de fora,

Já o Fluminense deve ter mudanças em relação ao time que venceu o Unión Española por 2 a 0, pela Sul-Americana, no meio de semana. Thiago Silva deve voltar à zaga e Ganso e Serna ganga a vaga de Ganso na meia-cancha. O jogador até viajou a Caxias do Sul com a delegação carioca, mas teve um quadro alérgico e está fora da partida. Já o atacante Keno foi poupado.

Outros desfalques, por lesão, são Canobbio (fratura na face), Otávio (tendão de Aquiles), Cano (joelho), Bernal (coxa), Lima (coxa).

Ingressos

PROMOÇÃO: Sócios com as mensalidades em dia podem comprar até 4 ingressos no valor de R$ 20 cada (até sábado, dia 17, às 23h);

Ingressos antecipados

Valor: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)

Encerramento das vendas: 17

Ingressos no dia do jogo

Valor: RS 80 (inteira) / R$ 40 (meia-entrada)

