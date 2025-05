Juventude vence o Santos no Brasileirão Sub-17

Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Juventude venceu o Santos por 1 a 0. O gol foi marcado pelo zagueiro Ícaro, ainda na primeira etapa. Confronto aconteceu na tarde desta quarta-feira (28), no Estádio Homero Sodatelli, em Flores da Cunha.

A equipe de Mário Ebert tem seis pontos , com duas vitórias e uma derrota. Na próxima rodada, enfrenta o Vasco , na quarta-feira (4), às 15h, no Nivaldão.

Apesar da pressão santista no início do jogo, a partida se tornou mais equilibrada com o passar dos minutos.

Aos 36, Nicholas Begliardi cobrou uma falta direto nas mãos do goleiro, que não conseguiu agarrar a bola, sobrando o rebote para o zagueiro Ícaro marcar o gol do Alviverde.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu equilibrado, com o Juventude conquistando mais espaço no campo do Peixe.