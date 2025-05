Juventude tem novo técnico na categoria sub-15 para sequência da temporada

Leonardo Boff tem 29 anos. Nathan Bizotto / E.C Juventude / Divulgação

O Juventude confirmou uma mudança no comando técnico do time sub-15. Leonardo Boff, de 29 anos, é o novo treinador da categoria. Ele substitui Guilherme Bedin. O profissional trabalhava na Escola de Futebol do clube e já iniciou os preparativos para a sequência da temporada, com foco no Campeonato Gaúcho.

— Sigo para esse novo ciclo dentro do Juventude extremamente motivado e orgulhoso, ciente da responsabilidade que carregamos ao representar uma instituição com tamanha história e tradição. Minha expectativa é a melhor possível, temos um grupo qualificado, comprometido e movido por trabalho. Já identificamos nos primeiros treinos a ambição desses atletas e a vontade de crescerem junto ao clube — destacou o treinador.

Leonardo Boff é mais um nome que ascende das categorias de base do próprio Juventude. Graduado em Educação Física pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduado em Futebol pela Universidade Federal de Viçosa-MG. Além disso, também possui a Licença B da CBF, credenciando-o para o trabalho nas categorias de formação.

Antes de chegar ao Juventude em 2024, Boff acumulou experiência de cinco anos na Apafut. Lá comandou as equipes sub-13, sub-15 e sub-17.

Em sua chegada ao Verdão, iniciou sua trajetória na Escola de Futebol, passando pelas equipes sub-10, sub-11 e sub-14. Neste ano, estava à frente do sub-10, com resultados expressivos no Sul-Brasileiro-BG Prime e no Estadual, somando seis vitórias em seis jogos em ambas as competições.

Leia Mais Juventude conquista empate contra o Flamengo no Brasileirão Sub-20

Leonardo Boff já acompanhou a equipe na vitória contra o Ivoti, no último sábado (17), pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho Sub-15. Sua estreia oficial como treinador da categoria será neste sábado (24), quando o Juventude enfrenta o São Luiz, em Ijuí, também pelo estadual.