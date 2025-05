Juventude tem desfalque e dúvidas para enfrentar o Grêmio

Jadson recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada diante do Bragantino. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude tem um desfalque certo para o jogo diante do Grêmio, no próximo domingo (1º), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. O volante Jadson recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Bragantino e terá que cumprir suspensão.

Com isso, o técnico Claudio Tencati precisará mudar o meio-campo. O treinador tem algumas alternativas. A primeira delas é Peixoto, que entrou aos 36 minutos do segundo tempo contra o Bragantino. Outra possibilidade seria recuar Mandaca para desempenhar a função de Jadson. Giraldo, que nem foi relacionado para o último jogo, e Davi Góes, do time sub-20, são outras situações que podem aparecer na formação.

Além da ausência de Jadson, Tencati tem outras dúvidas. O goleiro Gustavo precisou ser substituído no intervalo, com dores na coxa, e será reavaliado pelo departamento médico durante a semana. Se não tiver condições, Marcão assume a titularidade.

O zagueiro Wilker Angel já foi desfalque diante do Bragantino por conta de dores na panturrilha e é dúvida para domingo. Por fim, Rodrigo Sam deixou o jogo passado mancando com dores novamente no púbis. Abner negociado com o Botafogo está fora das alternativas para o setor defensivo.