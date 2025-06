Juventude reencontra o Grêmio após confronto polêmico na semifinal do Gauchão

Alan Ruschel esteve presente no confronto pelo Gauchão na semifinal. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Após um confronto carregado de polêmica na semifinal do Gauchão, Juventude e Grêmio voltam a se encontrar no Estádio Alfredo Jaconi, no próximo domingo (1º), às 16h, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. Exatos três meses se passaram desde o duelo pelo Estadual, marcado por um erro de arbitragem contestado pelo time alviverde, e decidido nos pênaltis com a classificação tricolor.

Agora, em outra competição e no mesmo palco, as equipes se enfrentam na parte de baixo da tabela. Para o Juventude, o confronto representa a busca pela retomada das vitórias após um jejum de sete rodadas, além de um sentimento especial ao reencontrar o rival que o eliminou do Campeonato Gaúcho.

— Assim como tem também quando enfrenta o Inter, né? Porque é clássico regional. Sabemos que é um jogo diferente. Mas aquela eliminação para o Grêmio no Campeonato Gaúcho ficou um pouco engasgada, pela maneira que foi. Então, é clássico, não tenho o que falar. Vamos procurar entrar e vencer o jogo, assim como entramos em todos os jogos. Mas é sim um jogo diferente — comentou o lateral-esquerdo Alan Ruschel.

O Juventude possui um retrospecto recente favorável diante do Grêmio em confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro disputados no Estádio Alfredo Jaconi. Nos últimos encontros pela competição nacional em seus domínios, o Verdão conquistou duas vitórias: um triunfo por 2 a 0, na oitava rodada de 2021, e outro por 3 a 0 na 15ª rodada da temporada passada.

Superar o rival representa não apenas o fim de um jejum de sete partidas sem vitórias, mas, principalmente, a reconquista da confiança da equipe, que está abalada com a má fase.

— A gente precisa de confiança. Estamos preparando isso dentro do vestiário também, e não pode perder essa confiança que a gente tem um no outro. Principalmente ali dentro do nosso vestiário, que é o nosso ponto forte. Sempre trabalhamos isso. E quem chega aqui, também tentamos passar isso. Então, é trazer de novo essa confiança, abraçar o outro. Nós confiarmos no trabalho que está sendo feito, confiarmos no processo e pagarmos o preço para conseguir as vitórias — analisou o capitão da equipe.

A temporada de 2025 para o Grêmio tem sido marcada por uma busca constante por consistência e, agora, pela afirmação de um estilo de jogo sob o comando do técnico Mano Menezes. No Brasileirão, após dois jogos sem vencer, o Tricolor bateu o Bahia por 1 a 0, em casa