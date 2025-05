Juventude quer aproveitar boa fase de atacante para vencer o Flamengo pelo Brasileirão Sub-20

Marlon Santos marcou dois gols em seis jogos pelo Verdão na competição nacional. Nathan Bizotto / E.C. Juventude / Divulgação

Invicto como mandante, o desafio do time sub-20 do Juventude é aproveitar o bom momento e somar pontos para um desafio fora de casa. Nesta quarta-feira (21), a partir das 15h, a equipe de Filipe Dias visita o Flamengo, na Gávea, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada do Brasileirão. A partida terá a transmissão da FlamengoTV no YouTube.

As duas equipes têm a mesma pontuação, sendo que o Flamengo ocupa o terceiro lugar da tabela, com saldo superior ao do Ju, que vem logo atrás, ambos com 19 pontos.

O Alviverde vem de uma vitória sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, em Flores da Cunha, enquanto que os rubro-negros venceram o São Paulo, fora de casa, por 2 a 1.

Como mandante, o Verdão tem 100% de aproveitamento, mas atuando fora de casa os números são bem diferentes. O time conquistou apenas uma vitória em cinco jogos, no clássico gaúcho contra o Inter. No mais foram três derrotas e um empate. Um aproveitamento de 26%.

O destaque na última rodada ficou por conta do atacante Marlon Santos, autor do gol da vitória sobre o Cruzeiro. Ele inclusive conquistou a atenção do técnico Claudio Tencati, que relacionou o jogador no time principal na partida diante do Fluminense, pelo Brasileirão.