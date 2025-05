Juventude perde para o Palmeiras na segunda rodada do Brasileirão Sub-17

Na próxima rodada, o time do técnico Márcio Ebert enfrenta o Santos , na quarta-feira (28), às 15h, no Estádio Homero Sodatelli.

O Palmeiras foi dominante na partida. Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, marcou com Derick, em um rebote que encobriu o goleiro do Papo. Aos 16, Lucas Gaúcho recebeu de Thauan para ampliar o placar com um golaço.