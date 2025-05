Juventude perde para o Bragantino e chega ao sétimo jogo sem vitórias no Brasileirão

Time do atacante Giovanny (C) mostrou dificuldades na criação ofensiva. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude segue em sua sequência sem vitórias na Série A do Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (26), o time de Claudio Tencati até teve uma atuação melhor em relação aos duelos anteriores como visitante, mas não foi o suficiente para ter sorte melhor contra o Bragantino. No final, vitória dos donos da casa por 1 a 0, com gol de Jhon Jhon, em Bragança Paulista.

Com o resultado, a equipe alviverde chega ao sétimo jogo sem vencer (cinco derrotas e dois empates) e segue na vice-lanterna do Brasileirão com oito pontos. O próximo compromisso do Ju será domingo, às 16h, diante do Grêmio, no Estádio Alfredo Jaconi. Será a última partida alviverde antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

Em Bragança Paulista, Claudio Tencati montou a formação titular com o retorno de Ewerthon na lateral direita, Rodrigo Sam na zaga e Giovanny como parceiro de Gilberto e Batalla no ataque. O começo de jogo foi de muitos erros de passe de lado a lado e poucas oportunidades de finalização.

Aos 10 minutos, após cruzamento para a área alviverde, Thiago Borbas pegou o rebote e finalizou fraco, nas mãos de Gustavo. Aos 19, Jhon Jhon aproveitou-se do erro na saída de bola do Verdão e avançou até finalizar da entrada da área. O chute saiu rente à trave.

No decorrer da primeira etapa, o Ju conseguiu ter mais posse de bola, mas com dificuldades para criar. Aos 35, no lance de maior perigo, quase o gol alviverde. Alan Ruschel cobrou escanteio e Mandaca testou firme. A bola acertou o travessão.

Aos 39, em bola recuperada por Batalla, o atacante Giovanny tentou surpreender Cleiton, mas o chute saiu torto. Nos acréscimos da primeira etapa, o Bragantino abriu o placar. Após falta de Mandaca na meia-lua, John John cobrou no ângulo, o goleiro Gustavo até desviou, mas a bola bateu na trave e entrou: 1 a 0 para os donos da casa.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Ju teve troca no gol: Marcão na vaga de Gustavo, que acusou lesão. O jogo continuou sem muitas oportunidades de gol e com o Juventude repetindo a sua dificuldade em criar no último terço do campo nos minutos iniciais.

Aos nove, Mandaca lançou Batalla nas costas da zaga e o atacante colombiano foi deslocado pelo defensor adversário dentro da área. O árbitro Lucas Casagrande nada marcou. Aos 13, em uma primeira blitz alviverde, Alan Ruschel cruzou da esquerda, o centroavante Gilberto não alcançou, mas Jadson chegou na segunda trave, sem ângulo, chutando forte. O goleiro Cleiton fez a defesa parcial e evitou o gol.

O Bragantino respondeu em cobrança de falta de Juninho Capixaba, sobre o gol, aos 17. No minuto seguinte, Nenê e Taliari foram chamados por Claudio Tencati e ingressaram nas vagas de Giovanny e Gilberto, respectivamente.

Na chegada seguinte, o Bragantino saiu em velocidade e Sasha desperdiçou boa chance após cruzamento do lado esquerdo. A partir daí, o Ju esboçou uma pressão, a partir da entrada de Nenê e de uma série de cruzamentos pra área adversária. Porém, sem a melhor conclusão das jogadas.

Nas últimas trocas, Tencati ainda colocou em campo Daniel Peixoto e Garcez, que pouco acrescentaram. Nos minutos finais, sem força e qualidade para reagir, o Juventude ainda teve um jogador a mais em campo. O atacante Lucas Barbosa agrediu Alan Ruschel, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, aos 48 minutos.

Restavam quatro de acréscimos, só que a equipe alviverde não conseguiu finalizar ao gol de Cleiton. Na última jogada da partida, o meia Nenê cobrou falta sobre a meta.

FICHA TÉCNICA

Bragantino 1x0 Juventude

10ª rodada - Brasileirão

Estádio Cícero de Souza Marques

Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gusmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho, 23/2º), Eric Ramires (Matheus Fernandes, 22/2º) e Jhon Jhon (Eduardo, 40/2º); Lucas Barbosa, Laquintana (Vinicinho, 10/2º) e Thiago Borbas (Sasha, 10/2º). Técnico: Fernando Seabra.

Juventude: Gustavo (Marcão, int.); Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Peixoto, 36/2º), Mandaca; Batalla (Garcez, 40/2º), Giovanny (Nenê, 18/2º) e Gilberto (Taliari, 18/2º). Técnico: Claudio Tencati.

Gols: Jhon Jhon (B), aos 47min, no primeiro tempo.

Expulsão: Lucas Barbosa (B).

Amarelos: Thiago Borbas, Hurtado, Gusmán (B); Jadson, Gustavo, Caíque, Mandaca (J).

Árbitro: Lucas Casagrande-PR, auxiliado por Rafael Trombeta-PR e Luis Carlos Costa-RN. Quarto árbitro: Leo Simão Holanda-CE. VAR: Rafael Traci-SC.