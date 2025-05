Juventude perde fora de casa para o Atlético-GO pelo Brasileirão Sub-20

O único gol da partida foi assinalado nos instantes finais do primeiro tempo. Mateus Dutra / Divulgação

O Juventude entrou em campo na tarde desta quarta-feira (7) pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Diante da equipe do Atlético-GO, no Estádio do Dragão, o alviverde perdeu pelo placar de 1 a 0.

O único gol da partida foi assinalado nos instantes finais do primeiro tempo. Aos 47 minutos, após cobrança de escanteio, Erick marcou para o time da casa. No segundo tempo, os garotos do Juventude não conseguiram balançar a rede para igualar o marcador e somar um ponto.

Com a derrota, o time do Juventude caiu duas posições na tabela. A equipe da Serra segue com 16 pontos e está na quinta colocação do Brasileiro Sub-20. A liderança da competição é do Athletico, com 19 pontos.