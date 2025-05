Juventude enfrenta Santos pelo Brasileiro Sub-17

Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-17, o Juventude enfrenta o Santos, nesta quarta-feira (28), às 15h, no estádio Homero Sodatelli, em Flores da Cunha.

No Gauchão da categoria, a equipe comandada por Márcio Ebert finalizou a fase de grupos invicto, com seis vitórias e um empate, ao vencer o Gramadense por 2 a 1. João Ícaro e Nathan anotaram os gols jaconeros. Nas quartas de final, enfrenta o Progresso, com o primeiro jogo no sábado (31), em Pelotas.