Juventude e outros 20 clubes anunciam que não irão votar na eleição da CBF

Grupo demonstrou insatisfação quanto à condução do pleito na entidade máxima do futebol brasileiro. Processo eleitoral terá apenas um candidato e acontece no próximo domingo

