Juventude é derrotado pelo Atlético-MG pelo Brasileirão sub-20

Equipe alviverde segue no G-8 na tabela do campeonato.

Na tarde desta quarta-feira (28), o Juventude perdeu para o Atlético-MG por 3 a 2. Os gols alviverdes foram de Lucas Fernandes e Bernardo. A partida foi disputada no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Brasileiro Sub-20.

Com o resultado, o Ju segue com 20 pontos e caiu para a quinta colocação na tabela de classificação da competição.

A próxima partida pelo nacional é no dia 12 de junho, às 15h, no Estádio Homero Sodatelli, em Flores da Cunha. No próximo domingo (1), pelo Gauchão, o Ju enfrentará o Cruzeiro, no último jogo da fase de grupos, às 15h, fora de casa.