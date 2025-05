Juventude derrota Cruzeiro e mantém invencibilidade como mandante no Brasileirão Sub-20

Atacante entrou no segundo tempo e marcou aos 29 minutos, garantindo o 100% em casa.

O Juventude venceu o Cruzeiro por 1 a 0 pela décima rodada do Brasileirão Sub-20 de 2025. O gol foi do atacante Marlon. A partida foi disputada na tarde desta quarta-feira (14), no Estádio Homero Sodatelli, em Flores da Cunha.