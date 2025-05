Juventude conquista empate contra o Flamengo no Brasileirão Sub-20

Gabriel Borges marcou o gol alviverde. Guilherme Azevedo / Divulgação

Pela 11ª rodada do Brasileirão Sub-20, o Juventude empatou com o Flamengo em 1 a 1. O gol alviverde foi do lateral-esquerdo Gabriel Borges. A partida foi disputada na tarde desta quarta-feira (21) no Rio de Janeiro.

Com o resultado, o Ju chega a 20 pontos e mantém a terceira colocação na tabela da competição.

O próximo compromisso dos guris alviverdes é no Gauchão da categoria. No sábado (25), recebe o Brasil de Pelotas, às 15h, no Homero Sodatelli. Pelo Brasileiro, joga fora de casa, contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (28), às 16h.

Jogando na Gávea

No primeiro tempo, o Ju chegou aos 5 minutos, com Carlinhos, que balançou as redes pelo lado de fora.

Aos 21, Daniel Sales cruzou pra área e Pedro Leão cabeceou para abrir o placar para os flamenguistas: 1 a 0 Flamengo.

Com o gol, o Papo recuou e os cariocas se tornaram mais ofensivos, mas as chances não foram efetivas e os times foram para o intervalo.

Aos 4 minutos da etapa final, Luiz Turatto defendeu um chute de fora da área de Jorge Moura.

Aos 20, João Trevisol fez um lançamento de três dedos para o lateral-esquerdo Gabriel Borges, que encobriu o goleiro e marcou para o Alviverde: 1 a 1.

O jogo seguiu parelho e, apesar dos ataques em maior número para os cariocas, o Juventude se manteve defensivo e evitou que o mandante marcasse, garantindo o empate.