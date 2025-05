Juventude avalia retorno do goleiro Gabriel Vasconcelos por empréstimo

Jogador disputou seis vezes pelo Vitória na atual temporada. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Sem que nenhum dos goleiros contratados em 2025 tenha conseguido se afirmar na temporada, o Juventude busca uma alternativa para a sequência do Brasileirão. E uma das possibilidade é o retorno do goleiro Gabriel Vasconcelos, que atualmente está no Vitória. A informação inicial é do ge.globo.

Clube e atleta conversam para fechar um acordo por empréstimo. Aos 32 anos, o jogador assinou com o Vitória até dezembro de 2028, mas está na reserva de Lucas Arcanjo e fez seis partidas no ano, sendo apenas uma na Série A do Brasileiro. Foram outros três pelo Campeonato Baiano e dois pela Copa do Nordeste.

Em 2024, Gabriel foi um dos grandes destaques da campanha do Juventude no Brasileirão e na Copa do Brasil. Após uma longa negociação, acabou acertando com o Vitória e foi adquirido por cerca de R$ 1 milhão.