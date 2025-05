Juventude confia em boa fase de atacante como trunfo para vencer o Bragantino

Batalla balançou as redes sesis vezes em 2025 pelo Ju. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Depois de estancar a sangria de derrotas no empate contra o Fluminense, o Juventude de Claudio Tencati terá um páreo duro pela frente na 10ª rodada do Brasileirão 2025. Nesta segunda-feira (26), a partir das 20h, o Verdão quer acabar com o jejum de seis jogos sem vitória diante de uma das melhores equipes da competição, o Bragantino.

O duelo ocorre no estádio Cícero de Souza Marques, palco onde os donos da casa perderam a chance de assumir a liderança da competição ao perderem o confronto direto contra o Palmeiras, na rodada anterior.

E para superar as dificuldades que se colocam no caminho alviverde, o time deposita sua esperança na boa fase do atacante colombiano Emerson Batalla.

O camisa 27 é o artilheiro da equipe em 2025 com seis gols em 20 partidas, três deles no Campeonato Brasileiro. Mas não é só isso. Dos pés do colombiano ainda saíram duas assistências. Batalla ainda é o atleta que mais finalizou dentre todos do elenco (33), sendo 18 vezes no alvo, e é o jogador do grupo com mais dribles certos (42) e duelos ganhos (97), na atual temporada.

— É um momento muito bom para mim, na minha carreira, é um momento que eu trabalhei para estar aqui, foi dia após dia e agora se vê o resultado — admitiu o atacante, que ainda creditou a boa fase ao trabalho físico:

— Creio que a parte física me ajudou muito. É um talento que eu tenho de sempre estar aprimorando a parte física, aqui no Brasil, e se está vendo o resultado graças a isso.

Emprestado pelo Talleres até o final do ano, Batalla está ganhando admiradores em todo o país, o que pode fazer com que o Ju exerça em breve a preferência de compra do passe do atleta, avaliado em 800 mil dólares (cerca de R$ 4,5 milhões na cotação atual).

Aos 23 anos, o atacante se diz bem adaptado a Caxias do Sul, ao Juventude, e também à marcação dos rivais brasileiros.

— Saio (da marcação) muito natural, então vou melhorando, o trabalho do dia a dia me ajudou muito. Até agora foi tudo maravilhoso, gostei da cidade. A quantidade de estrelas que jogam no Brasil é uma coisa muito impressionante, creio que a liga brasileira, hoje em dia é uma das melhores do mundo, e é muito bom estar aqui — revelou Batalla.

E se o momento do Verdão na tabela não é dos melhores, o atacante é peça-chave no esquema de Claudio Tencati para tentar tirar pontos do Bragantino.