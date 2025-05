Itabaiana x Caxias: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Caxias enfrenta o Itabaiana pela primeira vez na história. Arte Pioneiro / Agencia RBS

O Caxias enfrenta a equipe do Itabaiana, pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo será no sábado (24), no Estádio Etelvino Mendonça, na cidade de Itabaiana, em Sergipe. A partida começa às 19h30min.

O duelo pode colocar o Caxias na liderança da Série C do Brasileirão. Para assumir a ponta da tabela, o time precisa vencer e torcer por uma derrota ou empate da Ponte Preta, que enfrenta Náutico, no sábado, às 17h, em Recife.

Prováveis escalações

ITABAIANA: Jefferson; Romeu, Betão, Gustavo Fagundes, Bruno Sena; Kevin, Gabriel Henrique, Valdeci; Wendel, Leilson, Rhuan. Técnico: Roberto Cavalo

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alisson e Marcelo; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Eduardo Melo. Técnico: Júnior Rocha

Arbitragem para Itabaiana x Caxias

Daiane Muniz auxiliada por Gustavo Rodrigues de Oliveira e Diego Morelli de Oliveira. O trio é paulista. Quarto árbitro será Arthur Fernandes Azevedo-SE

Onde assistir a Itabaiana x Caxias

O Nosso Futebol+ anuncia a transmissão da partida.

Como chegam

O Caxias vem de derrota para o São Bernardo, a primeira sob o comando do técnico Júnior Rocha. A equipe Grená é vice-líder com 12 pontos, um a menos que a Ponte Preta. Nesta semana, dois atletas deixaram o Estádio Centenário, os atacantes Richard e Willen Mota. O técnico Grená segue sem contar com o centroavante Welder com lesão no joelho. O time só deve ter a troca do camisa 9. Eduardo Melo ganhará oportunidade na frente.